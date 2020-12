Voormalig FC Den Bosch-talent maakt werelddoelpunt voor Wolverhampton Wanderers

In een duel in de FA Youth Cup tegen leeftijdsgenoten van Norwich City maakte Hubner in de negentigste minuut de 2-4. Hij kreeg de bal vanaf rechts voorgezet en met zijn hak lepelde hij de bal over zich heen, in het doel. Juichen was er niet bij voor de jonge Bossche verdediger (17). Hubner maakte de 2-4 voor de statistieken, nadat Norwich City de wedstrijd al in de zak had zitten.