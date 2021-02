Voormalig Spartaan Lorenzo Soares Fonseca duikt op bij FC Den Bosch

Fonseca moet voor lucht zorgen in de defensie van FC Den Bosch, waar de huidige nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie al het hele seizoen met blessures kampt. ,,Zo hebben we meer opties voor de twee posities centraal achterin. Bovendien kan Lorenzo ook als rechtsback uit de voeten”, zegt manager voetbalzaken Jan Gösgens.

Soares Fonseca speelde zijn wedstrijden de afgelopen jaren vooral bij Jong Sparta in de tweede divisie. Voor de hoofdmacht van de Rotterdammers kwam hij drie keer in actie. Daarnaast is hij Kaapverdisch international.

Trainingsveld

Bij FC Den Bosch stond Soares Fonseca dinsdagochtend al op het trainingsveld. De verdediger reageerde verheugd op zijn overgang. ,,Bij Sparta zat ik op een dood spoor. Ik kwam niet voor in de plannen bij het eerste elftal en met de beloften konden we dit seizoen niet spelen. Ik heb dus maandenlang niets kunnen doen dan alleen maar trainen.”

Op zoek naar een nieuwe club was Soares Fonseca afgelopen weekend nog op proef in Slowakije. ,,Maar dat beviel niet. Op de terugweg naar huis hoorde ik van de belangstelling van FC Den Bosch. Dit is een mooie club voor me om weer aan spelen toe te komen en me te laten zien. We waren er dan ook snel uit”, zegt hij.