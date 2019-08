Voormalig succesnummer én probleemkind Jinty Caenepeel traint mee bij FC Den Bosch

De nog altijd maar 23-jarige Caenepeel heeft tot dusver een opmerkelijke carrière achter de rug. In het seizoen 2015-2016 maakte hij furore bij FC Eindhoven door in 29 competitiewedstrijden 15 keer te scoren. Caenepeel werd dat seizoen ook uitgeroepen tot beste speler van de derde periode in de eerste divisie.

Lees ook Twee aanvallers op proef bij FC Den Bosch Lees meer

Een jaar later verkocht FC Eindhoven hem aan Excelsior. Daar tekende de Belg voor drie jaar en kwam hij in zijn eerste seizoen nog tot 17 optredens en 2 doelpunten in de eredivisie, maar een jaar later ging het mis. Halverwege vorig seizoen kreeg Caenepeel al van de Rotterdamse club te horen dat hij uit mocht kijken naar een andere werkgever.

Vluchtmisdrijf

De Belg was meermaals in de fout gegaan in het verkeer. Zo werd hij in juli 2017 betrapt op het rijden onder invloed van cannabis. In maart vorig jaar sloeg hij op de vlucht na het veroorzaken van een verkeersongeval in Oostende. Dat leverde hem een geldboete en een tijdelijk rijverbod op. Bovendien verscheen hij te laat op trainingen bij Excelsior.

Uiteindelijk kwam Caenepeel vorig seizoen tot slechts een optreden in de competitie in het shirt van de Rotterdamse club. FC Den Bosch denkt er nu over om hem eventueel een nieuwe kans te geven. ,,Daarom is hij hier voorlopig op proef. Zodat we aan elkaar te kunnen snuffelen om te zien wat voor vlees we met hem in de kuip zouden halen", zegt manager Voetbalzaken Bert Ruijsch.

Van der Kust

Daudè van der Kust is inmiddels weer vertrokken bij FC Den Bosch. De oud-rechtsbuiten van Jong Feyenoord trainde alleen maandag mee in De Vliert. ,,Hij bleek niet de speler te zijn die we zochten", aldus Ruijsch.