Voormalig Willem II'er en FC Den Bosch-verdediger Bart Biemans traint mee bij FC Eindhoven

De 30-jarige Biemans speelde ooit in de jeugd bij FC Eindhoven, waarna hij naar Willem II verkaste. Daar maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal. Na drie seizoenen maakte hij de overstap naar Roda JC, waar hij vijf jaar bleef voordat hij bij FC Den Bosch terechtkwam. Bij die club werd zijn aflopende contract afgelopen zomer niet verlengd.

Biemans speelde in totaal 254 wedstrijden in het betaald voetbal, waarvan 154 in de eredivisie.