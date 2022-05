Wat FC Den Bosch zoekt voor volgend seizoen? Goals, goals en goals

video Met ‘voetbalfa­mi­lie’ van FC Den Bosch praten over pestkoppen: 'Wat doe jij als je discrimina­tie ziet?’

DEN BOSCH - Hebben profvoetballers ooit weleens te maken met pestkoppen? Of nog erger: racisme en discriminatie? Woensdagmiddag ging de ‘voetbalfamilie’ van FC Den Bosch in gesprek met leerlingen van het Zwijsen College uit Veghel om er eens over te praten. En aan allebei de kanten werd er het een en ander geleerd.

30 maart