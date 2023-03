Wat schiet FC Den Bosch op met het ontslag van Jack de Gier?

Hoe vangt FC Den Bosch het gemis van Danny Verbeek op?

Het slechte nieuws voor FC Den Bosch bij de 4-2-thuiszege op Jong Ajax van vorige week? De gele kaart voor Danny Verbeek. Want door die prent, zijn vijfde van het seizoen, is de routinier, die dit seizoen binnen de lijnen floreert als absolute leider van het elftal, vrijdagavond geschorst in het uitduel met Jong AZ.