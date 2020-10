Wedstrijd FC Den Bosch tegen Almere City afgelast na positieve coronatests bij beide clubs

FC Den Bosch reist gewaar­schuwd af naar Telstar

27 september Met de ontknoping van Excelsior - Telstar (1-2) in het achterhoofd reist FC Den Bosch maandag naar Velsen-Zuid voor de uitwedstrijd tegen Telstar. ,,We kunnen onze borst nat maken. Als je tegen clubs als Excelsior kunt winnen, ben je hele gevaarlijke tegenstander voor iedereen", zegt FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven over de opponent van maandagavond.