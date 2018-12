Wedstrijden van de waarheid dienen zich nu aan voor koploper FC Den Bosch

Na elf lange jaren is FC Den Bosch eindelijk weer koploper in de eerste divisie. Maar pas na de volgende drie wedstrijden weet de ploeg van trainer Wil Boessen of ze zich echt tot de titelkandidaten mag rekenen.

Het is een mooi rijtje dat FC Den Bosch nog wacht tot de winterstop: NEC thuis, Go Ahead Eagles uit en Roda JC thuis. Clubs met namen die nog niet zo lang geleden in de eredivisie thuis hoorden. Voor FC Den Bosch vormen ze een graadmeter. Mag de ploeg van Boessen zich definitief tot de titelkandidaten rekenen en staat het team met kerst nog steeds op een promotieplaats?

Terugval

Boessen verwees deze week al voorzichtig naar een jaar geleden. Toen stond FC Den Bosch, met een veel kleiner spelersbudget, begin december ook nog op een knappe vijfde plaats. Na de winterstop volgde er door blessures van belangrijke spelers een forse terugval. ,,Maar nu is onze selectie veel breder, dus ik denk dat we daar nu niet bang voor hoeven zijn”, zegt Boessen.

Verrassing

Met het geld van de toekomstige clubeigenaar Kakhi Jordania is FC Den Bosch de grootste verrassing in de nu al knettergekke Keuken Kampioen Divisie van dit seizoen. Boessen kneedde van zijn selectie, een mengelmoes van buitenlandse voetballers en jongens uit eigen kweek, een opmerkelijk homogene spelersgroep. De resultaten kwamen, na een moeizame competitiestart, sneller dan verwacht: een evenaring van het clubrecord van acht zeges op rij, gevolgd door twee gelijke spelen.

Die twee recente, moeizaam tot stand gekomen remises tonen aan dat FC Den Bosch in zijn laatste duels zeker niet zijn beste vorm toonde.

Lek

De komende tegenstanders NEC en Roda JC lijken met de resultaten van afgelopen vrijdag (respectievelijk een 5-1-zege op FC Volendam en 0-5-winst bij TOP Oss) het lek juist weer boven te hebben. Of dat een indicatie is voor de komende duels? Nee, want er is weinig op de wereld dat zo onvoorspelbaar is als de Keuken Kampioen Divisie van dit seizoen.

Versterkingen

De verwachting is in elk geval dat Jordania in de winterstop hoe dan ook versterkingen zal halen voor FC Den Bosch. Met de langdurige blessure van Jordy van der Winden heeft de ploeg in elk geval behoefte aan een extra linksback en er zal voorin ook wel vers bloed bij komen.

Manager voetbalzaken Bert Ruijsch en toekomstig technisch directeur Anton Evmenov reisden alvast de wereld rond op zoek naar nieuwe spelers.