Weergaloos doelpunt van Ahannach bezorgt FC Den Bosch eerste zege in meer dan twee maanden tijd

Er zijn nog acht minuten te spelen bij FC Den Bosch - Jong PSV als Anass Ahannach de bal op meer dan twintig meter van de goal voor zijn voeten krijgt. De middenvelder kijkt even. Het is eigenlijk net te ver om te schieten, denkt hij.

Toch haalt hij uit. Met links nog wel. Zijn ‘chocoladebeen’. ,,Ik had al een paar keer eerder de ruimte gehad om te schieten en het toen niet gedaan. Daar had ik spijt van. Vandaar dat ik het nu wel probeerde”, zegt de rechtspoot.

Als hij de bal raakt, voelt Ahannach dat het goed is. Onhoudbaar voor Jong PSV-doelman Kjell Peersman knalt de bal tegen de onderkant van de lat. ,,Ik heb hem niet meer de goal in zien gaan. Op het moment dat hij de lat raakte, ben ik naar de zijkant gerend. Naar de trainer, de rest van de staf en de andere spelers. Dit is zo belangrijk voor ons.”