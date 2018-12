Weinig vreugde na historische prestatie FC Den Bosch

FC Den Bosch ondanks gelijkspel tegen Jong FC Utrecht na elf jaar weer koploper in de eerste divisie

1:04 Goed was het niet. Allesbehalve. Zwaarbevochten wel. Hoe dan ook, het 1-1-gelijkspel bij Jong FC Utrecht was maandag voor FC Den Bosch voldoende om alleen koploper te worden in de Keuken Kampioen Divisie.