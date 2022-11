Wereldgoal van De Graafschap brengt FC Den Bosch niet van de kaart, club wint opnieuw in eigen huis

UpdateHet was een doelpunt zoals Alexander Büttner dat wellicht nooit meer zal maken, maar het bracht FC Den Bosch niet van de kaart. De ploeg van trainer Jack de Gier versloeg De Graafschap vrijdagavond ‘gewoon’ met 2-1 en won voor de vierde keer in de laatste vijf wedstrijden.

Er is bijna veertien minuten gevoetbald in De Vliert als Jeffry Fortes een crosspass verzendt richting Alexander Büttner. De linksback van De Graafschap staat bijna op de zijlijn, ver van de goal van Wouter van der Steen. Net voordat hij de bal in een keer op zijn slof neemt kijkt Büttner even waar de Bossche doelman staat. Even later ploft de bal met een onwaarschijnlijke curve over Van der Steen in het Bossche doel: 0-1.

Doelpunt van het jaar? Zou zomaar kunnen. Beslissing in de wedstrijd? In de verste verte niet. Opnieuw toont FC Den Bosch vrijdagavond in een thuisduel een stuk onverzettelijkheid. In een boeiende vechtwedstrijd wordt de aanvankelijke 0-1-achterstand omgebogen in een 2-1-overwinning.

Vijfde overwinning in zeven duels

De vijfde overwinning in de laatste zeven wedstrijden is een feit. Daarmee wist FC Den Bosch de zwakke competitiestart (een keer winst en zes nederlagen) bijna volledig uit. De ploeg staat nu twaalfde in de competitie, twee punten achter een plaats die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de play-offs. In de tweede periode is FC Den Bosch inmiddels opgerukt naar de derde plaats.

De gelijkmaker valt vrijdag vijf minuten voor rust. Een hoekschop van Anass Ahannach blijft lang hangen voor de goal van De Graafschap. Met zijn borst legt Victor van den Bogert de bal klaar voor Joey Konings. Die wipt de bal op en werkt hem met een halve omhaal binnen, 1-1.

Volledig scherm Joey Konings springt een gat in de lucht als hij FC Den Bosch op 1-1 heeft gezet. © Pro Shots / Remko Kool

Met Konings en Van den Bogert zijn meteen de twee uitblinkers aan Bossche zijde genoemd. De eerste voor rust, als hij onvermoeibaar jaagt op een doelpunt tegen zijn oude club. Vier minuten voor de 1-1 schiet Konings na een uitstekende pass van Danny Verbeek al op de paal.

Na rust is Victor van den Bogert de grote man aan Bossche zijde. In het centrum van de defensie is hij de brok onverzettelijkheid die het Bossche verzet leidt dat een tweede Graafschap-doelpunt voorkomt. Bovendien kopt hij achttien minuten na rust uit een hoekschop van Verbeek ook nog eens de winnende goal binnen. Terecht wordt hij achteraf uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

,,Een prima overwinning”, constateert trainer De Gier na afloop. ,,Als ik zie hoe er gevochten werd, hoe sommigen zich letterlijk voor de bal gooiden, dan hebben we dat heel goed gedaan. De eerste tien minuten hadden we wat moeite met De Graafschap, maar daarna hebben we het prima opgepakt.”

FC Den Bosch - De Graafschap 2-1 (1-1). 14. Büttner 0-1, 40. Konings 1-1, 63. Van den Bogert 2-1. Scheidsrechter: Oostrom Gele kaarten: Brittijn en Büttner (beiden De Graafschap) Toeschouwers: 4384 Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders (90. Leijten), Van den Bogert, Maas, Van Hedel (46. De Groot); Van der Heijden, Hammouti, Ahannach; Verbeek (86. Patoulidis), Möller, Konings.

Steunbetuiging voor aanwezige Ralf Seuntjens De wedstrijd tussen FC Den Bosch en De Graafschap was vrijdagavond ook een steunbetuiging aan Ralf Seuntjens. De oud-speler van beide clubs, die aan een agressieve vorm van kanker lijdt, was te gast in Stadion De Vliert. Op de M-Side werd het oude spandoek ‘Seun of God’ ontrold en op het scorebord verscheen de tekst ‘Stay strong, Seun of God’.