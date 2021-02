Wesley Sneijder en FC Den Bosch schorten hun onderhandelingen op na uitlekken overnamevoorstel

,,We zijn er niet van gediend dat ons voorstel is uitgelekt. Meer wil ik er niet over zeggen", liet Sneijder zelf dinsdagavond weten. Peter Poirters, die namens FC Den Bosch de gesprekken met Sneijder en zijn Udense zakenpartner Ebert Dollevoet voert, bevestigt dat de onderhandelingen voorlopig ‘on hold’ staan. ,,Dat leek ons allemaal het beste. Er zijn nu te veel mensen op hun tenen getrapt en geïrriteerd, zowel bij de groep rond Sneijder als bij onze club. We moeten nu eerst de rust laten terugkeren”, zegt Poirters.