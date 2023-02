Wijdewormer blijft een onneembare vesting voor FC Den Bosch

Technisch sterke beloften

FC Den Bosch had het erg lastig tegen de technisch bijzonder sterke Alkmaarse beloften. Toch was Patoulidis dicht bij de 1-1 toen hij alleen voor doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro verscheen, maar hij kreeg de bal niet langs de Alkmaarse keeper.

Vijf minuten voor rust werd het 2-0 voor Jong AZ toen Joey Konings de bal bij een hoekschop ongelukkig in eigen doel kopte. Vijf minuten later maakte de Bossche spits zijn fout al goed. Na een lange bal van Victor van den Bogert schoot hij de bal langs Owusu-Oduro.

Bij het begin van de tweede helft kwam Sebastiaan van Bakel in de ploeg voor Patoulidis. Nadat een afstandsschot van Van den Bogert voor FC Den Bosch maar net naast was gegaan, schoot Kewal met zijn tweede goal van de avond Jong AZ in de 53ste minuut op 3-1. Kort voor tijd was Mexx Meerdink nog dicht bij de 4-1 voor de thuisploeg, maar via Wouter van der Steen en de lat ging de bal over.