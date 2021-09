Willem II-huurling Rick Zuijderwijk na debuut bij FC Den Bosch met 0-5 nederlaag: ‘Ik hoop dat dit een incident was’

Het was duidelijk even wennen voor de Willem II-huurling van FC Den Bosch in zijn eerste competitiewedstrijd. En niet alleen voor hem. Heel de ploeg oogde onwennig met een paar nieuwe spelers en een andere tactiek: 4-4-2. Zuijderwijk had wel meteen een basisplaats, maar werd halverwege gewisseld. ,,Ik heb pas twee keer getraind met Den Bosch. Ik heb veel geprobeerd met de bal, maar er kwamen niet altijd de looplijnen die ik wilde hebben.”

Kevin Felida

Zuijderwijk voelde al wel direct een goede klik met de andere verdedigende middenvelder, Kevin Felida. ,,Hij kwam voor de wedstrijd al naar me toe en zei dat we elkaar woensdag en donderdag op de training al goed hadden gevonden. Ik vind hem een hele goede speler met wie ik goed samen kan spelen. We hebben ook best wat laten zien in de eerste helft, maar we gingen er in die fase wel met 0-3 vanaf voor rust. Dus het moet wel beter. Ik hoop dat dit een incident was.”