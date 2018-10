Winnen went al in Den Bosch

Oud-FC Den Bosch-spe­ler Bart Biemans krijgt begin volgende week duidelijk­heid van FC Eindhoven

11 oktober Bart Biemans (30) is inmiddels bijna een maand op proef bij FC Eindhoven. De Belgische verdediger krijgt begin volgende week te horen of de club hem wel of geen contractvoorstel doet.