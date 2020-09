Winnende mazzelgoal is terechte bonus voor FC Den Bosch: ‘Het maakt niet uit hoe ie erin gaat’

Onduide­lijk­heid over corona­tests bij tegenstan­der: streep door oefenduel van FC Den Bosch

12 augustus De oefenwedstrijd van FC Den Bosch tegen de voetballers van Focus on Football, die komende zaterdagmiddag in stadion De Vliert zou plaatsvinden, gaat niet door. Aanleiding voor het skippen van het duel is de onduidelijkheid rond de coronatests bij ‘Focus’.