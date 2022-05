Wouter van der Steen: ‘FC Den Bosch naar de play-offs? Dat zou een stunt zijn zoals ik die nog nooit gezien heb’

,,Een Houdini-act moet het worden zoals die nog maar zelden vertoond is”, grijnst de keeper. ,,Echt, ik heb al veel gekke dingen gezien in de voetballerij, maar als dit lukt, zou dat echt met stip op nummer een komen.”

Voor FC Den Bosch zelf is het helder: komende vrijdag bij hekkensluiter Helmond Sport winnen. En het liefst met zoveel mogelijk doelpunten verschil. Maar dan: Almere City moet thuis verliezen van Jong AZ, Roda JC mag thuis niet winnen van Telstar, NAC Breda mag uit niet winnen van Excelsior (of wel, maar dan met twee doelpunten minder verschil dan FC Den Bosch in Helmond) en FC Eindhoven moet verliezen op bezoek bij FC Volendam.

En Eindhoven moet daar niet zomaar verliezen, want FC Den Bosch moet op die ploeg een verschil van zes doelpunten in het doelsaldo goedmaken. Ergo: als FC Den Bosch met 0-3 bij Helmond Sport zou winnen, moet FC Eindhoven met 4-0 bij FC Volendam verliezen.

,,Dat is nogal wat he”, grijnst Van der Steen. ,,Maar goed, het is in elk geval zo dat wij tot op de laatste dag nog meedoen om de strijd in de vierde periode.”

En dan ook nog eens in Helmond, bij de ploeg waar de Bossche goalie zelf tien jaar lang tussen de palen stond. ,,Ja, dat maakt die slotwedstrijd voor mij extra leuk. Maar alleen als we hem winnen natuurlijk, haha.”

Van der Steen was ook afgelopen vrijdag weer de grote man bij FC Den Bosch met enkele cruciale reddingen bij de 1-0-thuiszege op Roda JC. Hij werd daardoor uitgeroepen tot ‘man of the match’. ,,Ja, dat voelt goed om op die manier belangrijk te zijn. Ik had ook wel wat goed te maken na die ketser tegen Volendam (1-2-verlies, red.) van een week eerder.” Van der Steen ging toen bij de Volendamse openingsgoal compleet onder de bal door.

Zelf gaf de doelman de credits van de winst op Roda van vrijdag vooral aan doelpuntenmaker Soufyan Ahannach. ,,Heerlijk om zo’n speler erbij te hebben. Je weet dat er iets gebeurt als hij de bal krijgt. Hoe hij hem ook vrijdag weer inschiet, fantastisch.”

Dat FC Den Bosch nog meedoet om de vierde periode, was in de derde periode, toen de ploeg achttiende werd, niet te verwachten. ,,Maar wij zijn echt veel beter gaan spelen sinds er weer publiek in het stadion mag. De steun van onze fans, die is echt heel belangrijk voor ons”, aldus Van der Steen.