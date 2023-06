Yuya Ikeshita van FC Utrecht naar FC Den Bosch

Rijke historie

Ikeshita geeft in het persbericht aan dat hij aanvankelijk twijfelde over de overstap van FC Utrecht naar FC Den Bosch: ,,Op de dag dat ik hoorde dat ik vanaf 1 juli contractvrij zou zijn, kreeg mijn zaakwaarnemer direct een telefoontje vanuit Den Bosch. De technisch manager belde vervolgens elke dag, totdat het rond was. Dat heeft wel meegespeeld in mijn keuze voor FC Den Bosch. Als een club je zó graag wil hebben, dan ga je zelf ook steeds meer geloven dat het weleens een hele goede stap zou kunnen zijn. Voor mijn eerste gesprek met de club twijfelde ik eerlijk gezegd een beetje, want de ranglijst van afgelopen seizoen biedt geen prettige aanblik. Maar ik ben blij dat ik verder heb gekeken en diepgaand met de trainer en voetbalbaas in gesprek ben gegaan. Van oudsher is FC Den Bosch nog steeds een grote club met een rijke historie. FC Den Bosch vóelt ook anders dan zeg maar de gemiddelde eerstedivisieclub. Inmiddels ben ik ervan overtuigd dat ik me bij FC Den Bosch uitstekend kan ontwikkelen tot de volwassen, complete voetballer die ik wil worden. Mijn doel is simpel: de play-offs halen en daar zelf een groot aandeel in hebben.”