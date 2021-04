Zaakwaarnemer van weggestuurde Klas reageert op ingreep FC Den Bosch: ‘Niet normaal, kinderachtig’

Penalty in blessure­tijd nekt FC Den Bosch bij Jong AZ

5 april Was het een strafschop of was het er geen? Scheidsrechter Jannick van der Laan legde de bal in elk geval op de stip, maandag in de 92ste minuut bij Jong AZ tegen FC Den Bosch. Tijjani Reijnders benutte het buitenkansje voor de thuisploeg: 2-1.