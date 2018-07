Zeventien spelers bij eerste training FC Den Bosch

De zeventiende man op het veld was gisteren doelman Kees Heemskerk, die voorlopig nog mee blijft trainen bij FC Den Bosch. Zijn contract is afgelopen en de club praat nog met hem over een nieuwe overeenkomst.

Mert

Muhammed Mert, die in onderhandeling is met een club in de hoogste Turkse divisie, was eveneens nog van de partij. Luuk Brouwers (knie) en Jens van Son (enkel), die nog niet helemaal fit zijn, trainden apart van de groep.