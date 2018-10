Ziekenboeg bij FC Den Bosch loopt nu in rap tempo leeg

Twijfelachtig De routinier zal wellicht ook weer in de basis starten. Of dat ook geldt voor Bouyaghlafen is uiterst twijfelachtig. ,,Hij heeft natuurlijk een aantal weken niet gespeeld, dus mist wedstrijdritme”, aldus Boessen die niet wil zeggen met welke formatie hij gaat starten in Maastricht.

Ook achter het meespelen van Sam Kersten staat een vraagteken. De verdediger heeft last van zijn teen. ,,We moeten op de wedstrijddag zelf bekijken of hij kan spelen. Dat geldt ook voor Ruben Rodrigues, die ook kampt met pijntjes”, zegt Boessen.

De Bossche treffer was een afstandsschot van Imrane Oulad Omar. ,,De uitslag was niet best, maar de wedstrijd wel. Het had even goed 5-5 kunnen zijn. Voor die jongens is het ook belangrijk dat ze minuten maken. Daarom is het goed dit soort oefenduels in te plannen”, aldus Boessen.