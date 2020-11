Ziekenboeg FC Den Bosch druppelt langzaam leeg

Romano Postema

Dwayne Green

Dwayne Green is er vrijdag ook nog niet bij, maar niet omdat hij nog geblesseerd is. Integendeel, de linksback zou eigenlijk zijn rentree maken na zijn schouderblessure. Maar in plaats daarvan ging hij gisteren in thuisquarantaine omdat er corona geconstateerd is bij zijn vriendin. ,,Gelukkig is ze niet heel ziek. Ik moet nu in elk geval tot maandag in quarantaine en dan word ik opnieuw getest. Mijn vorige test was negatief”, vertelt de verdediger.