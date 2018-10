Zo lieten Wim van der Horst en FC Den Bosch 35 jaar geleden geen spaan heel van Ajax

De tweede helft was nog geen minuut oud, toen goaltjesdief Van der Horst Ajax-doelman Hans Galjé met een kopbal via de grond verschalkte en De Vliert in vuur en vlam zette. Van der Horst verdubbelde die voorsprong nog geen tien minuten later door de bal bekeken in het doel te plaatsen. De spits, die uiteindelijk ruim 250 competitiewedstrijden voor de Bosschenaren zou spelen, vierde zijn doelpunt door de cornervlag omver te slaan in de modder.



Na een gemiste strafschop van huidig Everton-directeur Marcel Brands zorgde opnieuw Van der Horst voor het slotstuk met een loepzuivere hattrick. En hoe. Na bijna zeventig minuten spelen liet hij Galjé met een torenhoge stift volstrekt kansloos. Ajax, dat met liefst 9 internationals aantrad, droop na negentig minuten gedesillusioneerd af.