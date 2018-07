Zoon voormalig Vitesse-eigenaar Jordania neemt FC Den Bosch over

Betaald voetbalclub FC Den Bosch valt in buitenlandse handen. De 23-jarige Georgiër Kakhi Jordania, de zoon van oud-Vitesse-eigenaar Merab Jordania, is de nieuwe eigenaar van de Bossche eerstedivisionist. Dat maakte directeur Paul van der Kraan donderdagmiddag bekend.

De aandelen van de club zijn nu voor 99,9 procent in handen van de nieuwe eigenaar. Alleen het zogeheten prioriteitsaandeel waarin bijvoorbeeld de clubkleuren, logo en speelstad zijn vastgelegd, blijven in eigen beheer.

KNVB

De KNVB is door FC Den Bosch afgelopen dinsdag al ingelicht. De voetbalbond neemt nu 8 tot 10 weken de tijd om (de plannen van) Jordania junior te onderzoeken en de overname definitief goed te keuren. Volgens Van der Kraan alles er 'op papier heel goed uit'. Hij verwacht op dat vlak geen problemen.

In de tussentijd gaat FC Den Bosch al wel de transfermarkt op, zei de direteur desgevraagd. De club spreekt daarbij de financiële middelen van de nieuwe eigenaar aan. ,,We hebben met de huidige raad van commissarissen, de directie en Jordania een soort van overgangssituatie gecreëerd waarin we direct kunnen handelen", aldus Van der Kraan.

'Ambitieus'

Jordania, in bezit van een Zwitsers paspoort, was zelf niet in Den Bosch aanwezig om zijn plannen toe te lichten. Hij wil wachten op de definitieve goedkeuring van de KNVB. Van der Kraan wilde wel kwijt dat de nieuwe eigenaar van FC Den Bosch 'ambitieus' is. Hij wil op alle vlakken vooruit met de club. In eerste instantie richting top eerste divisie, waarna de eredivisie vanzelf in zicht komt. Jordania, die zijn vermogen heeft verkregen in de gas- en oliewereld, is wel voornemens de eerste thuiswedstrijd in de competitie tegen RKC op 24 augustus te bezoeken.

2,5 miljoen euro

De overname van FC Den Bosch hing al lange tijd in de lucht. De eerste berichten dateren van half mei. Van der Kraan gaf afgelopen week al aan dat er binnen twee weken duidelijkheid zou komen over de deal. Het Brabants Dagblad meldde eerder dat de club voor 2,5 miljoen euro te koop stond. Van der Kraan wilde donderdag bevestigen noch ontkennen dat de club inderdaad voor deze prijs van de hand gedaan is.