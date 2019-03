Zwaarbevochten punt voor FC Den Bosch bij Jong Ajax

Boessen stuurde dezelfde elf spelers het veld in die een week geleden thuis met 1-2 van MVV verloren. Nadat FC Den Bosch in de zestiende minuut aan een 1-0-achterstand was ontsnapt toen Vaclav Cerny voor Jong Ajax op de paal schoot, kwamen de bezoekers een minuut later zelf op voorsprong. Rauno Sappinen werd binnen de zestien neergelegd door Sven Botman en scheidsrechter Laurens Gerrets wees naar de stip. Stefano Beltrame schoot de strafschop onberispelijk binnen. Het was pas de tweede penalty van het seizoen voor FC Den Bosch. De vorige, thuis tegen Roda JC, was ook benut door Beltrame.

Lang kon FC Den Bosch niet genieten van zijn voorsprong. In de 23ste minuut draaide Noa Lang zich handig vrij en schoot van buiten de zestienmeter hard raak. Daarna golfde het spel op en neer met een licht overwicht voor Jong Ajax. Vier minuten voor rust kreeg Lang plots een vrijgeleide door de Bossche defensie. De uitblinker van de eerste helft verschalkte Wouter van der Steen met een stiftbal, 2-1.

Overlopen

In het eerste kwartier van de tweede helft dreigde FC Den Bosch overlopen te worden door Jong Ajax. De Amsterdamse beloften schiepen een handvol kansen, maar haalden de trekker niet over. Dat deed FC Den Bosch bij de eerste de beste uitbraak in de tweede helft wel. Opnieuw Beltrame schoot op aangeven van Mats Deijl raak, 2-2.

Na dat doelpunt kantelde de wedstrijd volledig. Nu deelde FC Den Bosch de lakens uit. Beltrame kreeg nog een dot van een kans op 2-3 maar faalde oog in oog met Ajax-doelman Dominik Kotarski. Even later scheerde een van richting veranderd schot van de Italiaan ook nog de lat.