Zwakke anderhalve minuut wordt FC Den Bosch fataal in Almelo

Gedachten terug naar 13-0

In de eerste minuut van de wedstrijd gingen de gedachten op de tribune even terug naar de rampzalige 13-0-nederlaag bij PEC Zwolle van drie weken geleden. Al na 33 seconden kwam Heracles, zonder dat FC Den Bosch aan de bal was geweest, op 1-0. Luca Schoofs haalde de trekker over voor de thuisclub. Maar anders dan in Zwolle reageerde FC Den Bosch nu pijlsnel. Uit de eerste aanval van de elf van Van Overbeek was het nu ook raak. Danny Verbeek bediende Rik Mulders op maat en in zijn 89ste optreden voor FC Den Bosch liet de rechtsback zijn eerste doelpunt aantekenen: 1-1.