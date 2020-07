Zware blessure Junior van der Velden: FC Den Bosch zit nu al zonder zijn belangrijkste verdediger

Terwijl er eindelijk weer een bal over het kunstgras rolt, kijkt Junior van der Velden uit over het hoofdveld van De Vliert. Vanaf de tribune wel te verstaan. Zijn krukken op de stoel naast hem, een strakke trek om de mond. De teleurstelling spat er vanaf. ,,Wanneer ik weer kan spelen? Geen idee.”

Zeker niet voor de winterstop, is de verwachting van zijn fysiotherapeut. Op 29 juni ging de centrumverdediger onder het mes en nu wacht de revalidatie. Maandenlang. Geblesseerd raken terwijl het voetbal door corona stil lag, kan dat? Ja dus. ,,Achteraf had ik vorig seizoen al last van mijn heup”, zegt Van der Velden. En tijdens de voetballoze coronaperiode werd dat alleen maar erger. Een scheurtje in zijn labrum, zo bleek. Een operatie was noodzakelijk. ,,En dat kun je wel een tegenvaller noemen.”

Niet alleen voor Van der Velden zelf, maar voor heel FC Den Bosch. Want de 21-jarige Utrechter is eigenlijk de enige centrumverdediger met ervaring in de selectie van trainer Erik van der Ven. 77 duels in het betaald voetbal heeft hij achter zijn naam. Christophe van Zutphen en Najim Haidary, die nu op de training samen achterin spelen, staan allebei nog op nul.

Velkov

Ja, er is nog wel een centrumverdediger met meer routine in de Bossche selectie, maar die wordt normaal gesproken nog verkocht. Stefan Velkov is met zijn hoge salaris uit de ‘Jordania-tijd’ immers veel te duur voor het huidige FC Den Bosch.

Als Velkov van de hand is gedaan, wil FC Den Bosch komend seizoen gaan werken met een spelersbudget van 630.000 euro. Meer kan de club zich niet permitteren.

Trotman

22 spelers staan er op deze eerste trainingsochtend van het nieuwe seizoen op het veld. Daarvan traint er eentje, Ryan Trotman, nog apart omdat hij op de terugweg is van een blessure. Maar de verwachting is dat de vleugelspits binnen drie weken weer aanhaakt.

Negentien spelers telt de huidige selectie van FC Den Bosch, zonder de geblesseerden Van der Velden en Trotman. Om toch een groepstraining met 21 man te kunnen doen heeft Van der Ven de jeugdspelers Jorn van Hedel (verdediging) en Dhoraso Moreo Klas (middenveld) aan de selectie toegevoegd. Het is de bedoeling dat het duo de hele voorbereiding meemaakt. ,,En dan kijken we of ze bij de hoofdmacht blijven of dat ze teruggaan naar de jeugd”, zegt Van der Ven.

Lekker

De trainer zegt blij te zijn dat hij eindelijk weer met zijn selectie op het veld staat. ,,Echt lekker om weer te kunnen trainen. Het heeft lang genoeg geduurd.”

Natuurlijk is de blessure van Van der Velden voor hem een zware tegenvaller. ,,Maar dat is niet anders. Nu maar kijken hoe jongens als Van Zutphen en Haidary zich de komende weken ontwikkelen.”

Van der Steen

Opvallendste verschijning deze eerste training: doelman Wouter van der Steen met zijn nieuwe haarloze kapsel. ,,Nieuw seizoen, nieuwe coupe”, lacht de keeper. En een nieuwe, vooral jonge selectie. ,,Ja, daar ben ik wel benieuwd naar, hoe dat dit seizoen zal gaan”, zegt de 30-jarige doelman. ,,Ik heb er in elk geval heel veel zin in om met die jonge gasten iets moois neer te zetten. Hopelijk kan ik ze daar als routinier goed bij helpen.”