Zware puntenstraf dreigt voor FC Den Bosch

FC Den Bosch is het absoluut niet eens met het oordeel van KNVB en is daartegen al in beroep gegaan. De hele zaak speelde zich tot dusver achter gesloten deuren af.

Plan van aanpak

De straf houdt verband met het plan van aanpak dat FC Den Bosch, met goedkeuring van de KNVB, heeft opgesteld om de eigen financiële positie te verbeteren. In dat plan van aanpak was opgenomen dat de personeelskosten over het volledige seizoen 2019/2020 bij FC Den Bosch niet meer zouden mogen bedragen dan 2.225.000 euro en dat de club op 31 december minimaal 1.099.000 euro op haar bankrekening moest hebben staan.

Aan beide voorwaarden heeft FC Den Bosch volgens de voetbalbond niet voldaan. Op de bankrekening stond op 31 december 870.053 euro en de personeelskosten bedroegen op de peildatum van 1 november 2.346.000 euro. Voor beide overtredingen kan de licentiecommissie drie strafpunten opleggen.

Het beroep tegen de overschrijding van de personeelskosten vond vorige week al plaats tijdens een besloten zitting in Zeist. De uitspraak volgt wellicht vandaag. Het andere beroep wordt pas aanhangig gemaakt, als de licentiecommissie ook in die zaak uitspraak heeft gedaan en FC Den Bosch een straf heeft opgelegd.

Belachelijk

Peter Poirters, portefeuillehouder financiële zaken in de raad van commissarissen van FC Den Bosch, spreekt van een ‘belachelijk besluit’ van de licentiecommissie. ,,Vooral waar het gaat om de overschrijding van die personeelskosten. Inmiddels zitten wij namelijk wel ruim beneden de afgesproken 2.225.000 euro voor dit seizoen. Zeker nadat we in de winterse transferperiode onze dure spelers Leo Väisänen en Stefan Velkov verkocht en verhuurd hebben. Het slaat nergens op dat de licentiecommissie vasthoudt aan 1 november als peildatum en niet aan bijvoorbeeld 1 februari. Met die normstelling interpreteert de licentiecommissie het plan verkeerd. Het gaat immers om een heel seizoen.”

Poirters hekelt ook de mogelijkheid om voor de andere overtreding eventueel een puntenstraf op te leggen. ,,Daarmee raak je de hele club en los je het probleem niet op. Veel logischer zou het zijn om in zo’n geval een borgstelling op te leggen.”

Jordania

Poirters wijst erop dat de financiële problemen bij FC Den Bosch mede te wijten zijn aan het niet doorgaan van de overname van de club door voormalig geldschieter Kakhi Jordania en het langdurige traject dat de KNVB nodig had om die geplande overname af te keuren. ,,Wij zitten nu volop in de transitie om een gezonde club te worden. Daar weet de KNVB alles van, want ze is hier nauw bij betrokken. Het zou een grote schande zijn als nu deze straf wordt opgelegd.”

FC Den Bosch is inmiddels een lobby gestart om zich tegen het besluit van de licentiecommissie verzetten. De club wil proberen de gewraakte regelgeving van de KNVB op de agenda van de algemene ledenvergadering van de Coöperatie Eerste Divisie en de Eredivisie CV te krijgen.