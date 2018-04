De Graafschap maatje te groot voor FC Oss

FC Oss begon de wedstrijd in de wetenschap dat het tegen De Graafschap op zijn minst een punt moest halen om kans te blijven houden op de nacompetitie. De opdracht was lastig want de tegenstander stond 5de op de ranglijst.

FC Oss begon in zijn gebruikelijke opstelling met Oratmangoen en Kamaci in de aanval. Koen van der Biezen begon opnieuw op de bank. De thuisploeg begon sterk met een schot van Huseyin Dogan dat voorlangs ging. Daarna liet FC Oss zich terugdringen door De Graafschap, maar de tegenstander kreeg geen grote kansen. FC Oss toonde zich daarentegen uiterst effectief. Na 13 minuten was daar Fatih Kamaci met de 1-0. De aanval was fraai via Lion Kaak, Richard van der Venne en eindstation Kamaci. De aanvaller scoorde zijn 14de doelpunt van dit seizoen. Aan het spelbeeld veranderde niet veel in de eerste helft. De Graafschap had het meeste balbezit, maar tot kansen kwam de ploeg uit Doetinchem niet.

Dramatisch

De tweede helft begon dramatisch voor FC Oss. Al na 5 minuten stond het 1-1 vanwege een goal van Youssef el Jebli. Een boogbal vloog zomaar in het doel van Xavier Mous. Tien minuten later werd het zelfs 1-2 voor De Graafschap. Daryl van Mieghem knalde hard raak na een vlijmscherpe counter, ingeleid werd door een verprutste Osse corner. Niet veel later werd het ook nog 1-3 via Tarik Tissoudali. FC Oss probeerde het nog door de aanvallers Fisayo Adarabioyo en Koen van der Biezen te brengen, maar tot resultaat leidde het niet. Drie minuten voor tijd werd het zelfs 1-4 via Sjoerd Ars.