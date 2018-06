Dit is de oefencampagne van TOP Oss voor seizoen 2018-2019

Gebroeders Kuilder presente­ren boek over hun club: 'Het Was Weer Top'

12 juni OSS - ,,Ik vind het een ondergewaardeerde club", vertelt Joost Kuilder over de voetbalclub die komend seizoen weer TOP Oss heet. ,,Als ik kijk wat we toch elk jaar weer flikken in onze regio, waar veel concurrentie is, dan ben ik daar als Ossenaar trots op." Over zijn ervaringen in het afgelopen seizoen schreef hij samen met zijn broer Roel het boek Het Was Weer Top: Een jaar in de catacomben van FC Oss.