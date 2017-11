Ernst blessure De Sa nog onduidelijk

Zonder een bal in de buurt zakte hij op de grond. De Sa greep vervolgens naar zijn knie. De afgelopen dagen gaf trainer Klaas Wels hem vrijaf. ,,We zullen nader medisch onderzoek verrichten’’, zei de coach.

Wels was niet tevreden na de wedstrijd tegen RKC, omdat zijn ploeg de wedstrijd in het kwartier na rust weggaf. ,,We hebben met elkaar gesproken, zowel individueel als met het team. Het is fijn dat we de wedstrijd van vrijdag nu al van ons af kunnen spelen.’’