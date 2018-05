FC Oss en NEC verlengen samenwerking voor tenminste één seizoen

Technisch directeur van NEC, Remco Oversier, is blij met de samenwerking. ,,Door de samenwerking met FC Oss hebben we, naast onze eigen regio, ook in de regio Oss een sterke positie. Dit heeft zich de afgelopen jaren vertaald in het doorstromen van talenten welke afkomstig zijn uit Oss."

Mede daarom is het contract verlengd. ,,Door het verlengen van de prettige samenwerking kunnen we deze positie behouden. De succesvolle verhuur van Ragnar Oratmangoen, als ander voorbeeld, laat zien dat de samenwerking ook voor het eerste elftal beide clubs kan versterken."

Enthousiasme

FC Oss-directeur Peter Bijvelds is ook tevreden en kijkt vooruit. ,,We hebben als organisatie ideeën over onze toekomst en de samenwerking met amateurclubs als het gaat om goed opleiden van jeugd. We zijn we met verenigingen uit de regio in gesprek om een brede samenwerking te starten. Dat leidt tot groot enthousiasme, waarbij wij als club meer komen brengen dan halen."