FC Oss kan tegen FC Eindhoven nog niet beschikken over Quekel

Erik Quekel heeft de afgelopen dagen vaker gehoord, dat ze hem zo missen in de punt van de aanval bij FC Oss. Natuurlijk, het is voor de spits fijn om te horen. Zelf relativeert hij: ,,Tegen Fortuna Sittard verloren we met 4-0, toen stond ik er gewoon nog in", aldus de spits, die kampt met een overbelaste knie.

Quekel toont zich bescheiden, maar hij moet toch ook zien dat zijn ploeggenoten zwoegen zonder zijn tomeloze inzet. Hij was het aanspeelpunt van FC Oss, kon een bal vasthouden en zijn ploeggenoten in stelling brengen. Vanwege zijn blessure koos trainer Klaas Wels voor Richard van der Venne, naast Fatih Kamaci in de spits. ,,Dat zijn voetballende spelers, ik ben meer een beuker. Ik gooi mijn lichaam in de strijd, heb ook iets meer body dan zij."

Bergen werk

Nu Quekel geblesseerd is, wordt pas duidelijk hoe belangrijk de spits was voor de ploeg. Hij scoorde slechts 1 keer, maar verzette wel bergen werk. Zelf baalt hij dat hij niet vaker heeft gescoord, in zijn ogen moet een goede spits 15 doelpunten in een seizoen maken. ,,Ik heb te veel kansen gemist, maar ik krijg ook minder mogelijkheden dan ik gewend ben. We spelen zonder buitenspelers.’’