FC Oss trekt aanvaller Patrick N'Koyi aan

N'Koyi heeft ervaring in de Jupiler League. Hij speelde 138 wedstrijden voor FC Eindhoven, Fortuna Sittard en MVV Maastricht en wist daarin 58 keer te scoren. Ook speelde hij voor Dundee United in Schotland en bij Petrolul Ploieşti en Rapid Boekarest in Roemenië.

,,We kennen hem goed en hebben louter goede referenties vanuit ons netwerk over Patrick ontvangen. Uiteraard ook van mensen die met hem gewerkt of met hem gespeeld hebben", zegt FC Oss-directeur Peter Bijvelds. ,,Hij heeft bewezen dat-ie goals kan maken, is topfit gebleken en heeft een niet aflatende inzet. Ofwel: hij kletst erop. Daar houden we in Oss wel van."

