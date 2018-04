FC Oss hard onderuit tegen Jong PSV van oud-doelman Koopmans

FC Oss moest het stellen zonder Huseyin Dogan. De verdediger annex middenvelder meldde zich op de wedstrijddag af vanwege ziekte. In zijn plaats stond Dennis Janssen op de positie van rechtsachter. Richard van der Venne was ook weer terug in de basisopstelling, hij stond op zijn vertrouwde plek op het middenveld.

Malen

In de eerste helft was Jong PSV sterker van FC Oss. De talenten uit Eindhoven hadden het initiatief en drongen FC Oss naar achteren. Na een kwartier keek FC Oss tegen een achterstand aan: Istvan Bakx leed balverlies, waarna Jong PSV razendsnel Donyell Malen vrijspeelde. Voor hem was het een koud kunstje de 1-0 binnen te schieten.

Volley

Als FC Oss nog even dacht wat te kunnen halen in de tweede helft, werd die hoop na 30 seconden in de grond geboord. Cody Gakpo speelde 3 Osse verdedigers uit en kon vervolgens scoren. FC Oss speelde in de tweede helft met 4 in plaats van 3 middenvelders. Dat had niet het gewenste effect want Jong PSV maakte ook de 4-1 via Malen. Vlak voor tijd bepaalde Malen de eindstand op 5-1.