LIVE: FC Dordrecht en FC Oss strijden om ongeslagen status 2018

Koen van der Biezen is de nieuwe spits van FC Oss: 'Voor mij is de cirkel rond'

21 januari Na avonturen in Polen en Duitsland is Koen van der Biezen (32) terug in Nederland. De Nulander liet zijn contract bij SC Paderborn ontbinden en is per direct de nieuwe spits van FC Oss. Hij tekent voor een half seizoen.