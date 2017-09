LIVE FC Oss - Jong AZ

FC Dordrecht coach De Nooijer maakt borst nat voor FC Oss

7 september De goede seizoensstart van FC Oss is aan niemand in de eerste divisie onopgemerkt voorbijgegaan. FC Dordrecht, de tegenstander van vrijdagavond, is ook beducht voor de Ossenaren. ‘FC Oss verrast iedereen. Ze krijgen weinig goals tegen, tegen goede tegenstanders. We kunnen onze borst natmaken’, aldus trainer Gérard de Nooijer op de clubwebsite. FC Oss staat derde op de ranglijst, terwijl FC Dordrecht na één nederlaag, één zege en één gelijkspel zich op de tiende plek terugvindt.