Sterker FC Oss vergeet te winnen van subtopper Telstar

FC Oss moest het stellen zonder Niels Fleuren en Richard van der Venne, die op het laatste moment vanwege blessures moesten afhaken. Op hun posities stonden Norichio Nieveld en Fatih Kamaci. In de aanval kwam zo een plekje vrij voor Ragnar Oratmangoen, de NEC huurling die bij tijd en wijlen laat zien heel goed te kunnen voetballen. De Ossenaar heeft een prachitge solo in huis en is ook nog eens doelgericht.

In de eerste helft omspeelde hij bijvoorbeeld drie man om in het strafschopgebied Fatih Kamaci aan te spelen. Kamaci had vervolgens veel tijd, maar schoot recht op de keeper. Het was in de gelijk opgaande eerste helft één van de kansen die FC Oss afdwong. Verder was Koen van der Biezen dichtbij een doelpunt (kopbal) en Dogan verraste de keeper van Telstar bijna met een schot van ver buiten het zestienmetergebied.

Afstandsschoten

De tweede helft begon FC Oss uitstekend. De ploeg van trainer Klaas Wels zette veel druk naar voren en wonnen veel duels. Al na 5 minuten kreeg FC Oss via Kamaci een kans, maar hij schoot de bal langs de paal. Daarna werden verdedigers Rick Stuij van den Herik en Lorenzo Piqué nog gevaarlijk met afstandsschoten.