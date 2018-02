LIVE: Jong AZ profiteert opnieuw van fout FC Oss en vergroot voorsprong

FC Oss verscheurt huurcontract Daan Klomp, verdediger terug naar NAC

29 januari Daan Klomp keert per direct terug bij NAC. De centrale verdediger was de eerste seizoenhelft verhuurd aan FC Oss, waar hij door een knieblessure amper aan spelen is toegekomen. Hij zal in Breda voornamelijk zijn wedstrijden bij het tweede gaan spelen.