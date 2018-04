LIVE: De Graafschap neemt snel afstand van FC Oss

De Graafschap ligt FC Oss normaal gesproken wel

12 april In de strijd om de play-offs neemt FC Oss het vrijdagavond op tegen De Graafschap. De club uit Doetinchem is een ploeg die FC Oss in thuiswedstrijden goed ligt. Het is ruim 5 jaar geleden dat FC Oss voor het laatst van De Graafschap verloor in het Frans Heesenstadion. Op 15 februari 2013 werd het 0-2.