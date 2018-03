Oss ontvangt Telstar in strijd om ticket play-offs

Momenteel staat FC Oss op een 11e positie op de ranglijst, nog altijd goed voor een plek in de play-offs. Desondanks gaat de laatste weken minder met FC Oss: uit de laatste 4 wedstrijden werd slecht één punt gehaald. Toch is het spel vaak redelijk. Trainer Wels is echter gedecideerd: ,,Het aantal punten dat je behaald, is de graadmeter. Als je het op die manier bekijkt, doen we het niet goed.’’ Met het oog op de play-offs is een goed resultaat tegen Telstar van cruciaal belang.