Richard van der Venne naar Go Ahead Eagles

De 25-jarige middenvelder komt over van FC Oss, waar Van der Venne een vaste waarde en een van de uitblinkers is bij de middenmoter. Zijn dertien doelpunten en acht assists - waaronder in februari eentje in de Adelaarshorst - bleven niet onopgemerkt. Van der Venne was de laatste maanden nadrukkelijk in beeld bij meerdere clubs in de Jupiler League, maar het was GA Eagles dat het meest slagvaardig was. ,,Wie dat jaren geleden tegen me had gezegd toen ik bij de amateurs speelde, had ik met een lach aangekeken’’, liet Van der Venne eerder deze maand al optekenen in de media.