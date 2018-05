Supporters TOP Oss mogen kiezen uit 5 logo's

Op het eerste gezicht lijkt logo nummer 3 het meest op het oude beeldmerk van TOP. Ook voor de rest van de logo’s geldt dat het relatief simpele logo’s. ,,Ons logo hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. We zijn een kleine club, en doen ons nooit groter voor dan dat we zijn’’, zei supporter Floris Derijks daar eerder over in het Brabants Dagblad. Hij was één supporters om wiens mening was gevraagd bij de ontwerpen. Wat hem betreft behoeft het logo niet te veel poespas. ,,We zijn een club met een rauw randje. We zijn altijd bescheiden, we zijn niet de allergrootste club van Nederland.’’