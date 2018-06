TOP Oss haalt Ajax-beul Smeets binnen, club meldt komst 'via Tinder'

Smeets debuteerde in 2010 op 17-jarige leeftijd voor MVV Maastricht en speelde daarna voor De Graafschap en SC Cambuur. In totaal speelde hij 203 duels in Ere- en Eerste divisie en scoorde hij 27 goals.

Zo hoog mogelijk

Algemeen directeur Peter Bijvelds zegt in een persbericht over Smeets: ,,Als TOP Oss zijnde wil je altijd spelers halen uit een zo hoog mogelijke categorie. Dat is met Bryan zeker gelukt. Hij heeft in de top van de Eerste divisie én op het hoogste niveau zijn waarde al bewezen."