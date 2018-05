Van Pol vertrekt bij FC Oss, Nijnselse Van der Rijt toegevoegd aan technische staf

Laatste restje hoop vervliegt voor FC Oss

21 april Wijzen, schreeuwen, met de vingers knippen, uit een flesje water drinken, hurken, handen in de zakken steken, op het horloge kijken, klappen in de handen. Het was fascinerend om FC Oss-trainer Klaas Wels te aanschouwen in het laatste kwartier van de wedstrijd met MVV. Het stond 1-1 en de Limburgers speelden nog maar met 10 man.