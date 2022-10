Walvisspot­ter hengelt inktvis van ruim 200 kilo op nabij Tenerife

In de buurt van Tenerife is een inktvis van drie meter lang en meer dan 200 kilo opgevist uit de zee. Het gigantische weekdier was dood, maar bleek nog in uitzonderlijk goede staat. Het dier zal daarom worden geconserveerd in het Spaanse Instituut voor Oceanografie.

15 oktober