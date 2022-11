Britse Bountyhaters zijn blij: kokosreepje wordt geschrapt uit Celebrationdoos

Uit onderzoek van Mars blijkt dat 40 procent van de ondervraagden de reep ‘haat’, terwijl het wordt voorgeschoteld als een ‘stukje paradijs’. Bijna 60 procent van de ondervraagden verwacht dat er gedoe ontstaat in huis als er alleen Bounty's achterblijven in de doos. Bounty kan in Groot-Brittannië vooral rekenen op fans onder oudere consumenten: 38 procent van de 55-plussers kiest het kokossnoepje als favoriet.

Bounty’s op z'n retour

Vorig jaar mochten consumenten de overgebleven Bounty’s uit de bekende rode doos al retourneren, maar nu is er een nieuwe oplossing om te voorkomen dat alleen de reepjes in de witblauwe wikkel overblijven. In veertig Tesco-supermarkten zullen ‘No Bounty’-dozen worden verkocht, schrijft de BBC. In plaats daarvan zitten er extra reepjes van bijvoorbeeld Mars, Twix of Dove in.

De voedselfabrikant moet nog beslissen of de lekkernijen voorgoed worden verbannen uit de uitdeelbox, want naast alle ‘haters’ zegt 18 procent van de ondervraagden dat het snoepje juist hun favoriet is. Volgens BBC is het een ‘geweldige pr-stunt’ van het merk, omdat er uitvoerig over wordt gesproken op sociale media. ‘Vanwege zorgen over de kosten van levensonderhoud kunnen klanten sommige traktaties van hun boodschappenlijstje schrappen. Het debat aanwakkeren over de voorkeuren van klanten is een manier om het merk te promoten.’

Nederland schuwt Bounty’s voorlopig niet

Overigens lijkt de afkeer van Bounty een cultureel iets: er is ,,onvoldoende aanleiding dat Nederlanders Bounty’s verfoeien’’, zegt Roel Govers, Corporate Affairs Director van Mars Nederland. ,,Engeland is hier eigenlijk al een jaartje mee bezig. Vorig jaar verscheen er namelijk een commercial over de ‘lonely Bounty’, in de stijl van de slotscène van de film Love Actually. Mars Wringly in de UK kreeg namelijk veel (haat)berichten over de Bounty. Na een onderzoek bleek dat veel mensen daar liever geen Bounty in hun celebrationdozen willen.’’

In Nederland verwacht Govers niet dat er ‘No Bounty-Celebrationdozen’ nodig zijn. ,,Er is voor nu geen reden om aan te nemen dat wij ook de Bounty’s uit de Celebrationdozen zouden moeten halen.’’

Poll Welke chocoreep mag wat jou betreft uit de Celebrationdoos? Bounty

Milky Way

Mars

Snickers

Twix

Dove

Dove caramel

Maltesers Welke chocoreep mag wat jou betreft uit de Celebrationdoos? Bounty (28%)

Milky Way (19%)

Mars (7%)

Snickers (7%)

Twix (4%)

Dove (10%)

Dove caramel (9%)

Maltesers (16%)