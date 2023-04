Gevluchte Oekraïner laat mobiel vol waardevolle foto's in water vallen, dan gebeurt er een wonder

Een Oekraïense vluchteling liet deze week zijn telefoon vol waardevolle foto's van het leven in zijn thuisland in het water vallen. Gelukkig was daar Rob Ousen, die met alle liefde naar verloren spullen van emotionele waarde duikt. Wat blijkt? Het apparaat werkt nog perfect. ,,‘Those are my kids’, riep-ie blij.”