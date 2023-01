Hoe voel je je minder blue op blauwe maandag? Deze mensen weten er wel raad mee: ‘Neem het leven niet al te serieus’

Duizenden liters bier in ‘ouderen­jon­ge­ren­hok’: deze mannen zijn al vijftig jaar vrienden

Een overlijden, ziekten, vrouwen - al vijftig jaar delen ze alles met elkaar. Ook nu ze allemaal gepensioneerd zijn, is deze Westlandse vriendengroep nog steeds in hun 'hok’ te vinden. Het adres houden ze geheim, want hun geliefde plek willen ze voor geen goud kwijtraken.

8 januari