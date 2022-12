Kerstengel Fransje ging op vakantie, en de buurvrouw die mocht mee. ‘Mensen moeten niet eenzaam zijn’

met Video Amerikaans stel ongedeerd na crash met auto van 90 meter hoge klif

Een Amerikaans stel heeft nauwelijks verwondingen overgehouden aan een val van een 90 meter hoge klif in Californië. De wagen raakte van de weg, suisde naar beneden en landde op de kop op de bodem van het ravijn. Reddingswerkers die de twee vonden spreken tegenover The New York Times van een “wonder”.

17 december